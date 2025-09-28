English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur TVK Rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും

രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 28, 2025, 01:46 PM IST
  • 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയുമാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
  • ദുരന്തം നടന്നതിന് പിന്നാലെ എക്സിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Karur TVK Rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും

ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയുമാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദുരന്തം നടന്നതിന് പിന്നാലെ എക്സിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചത്. കരൂരിലുണ്ടായത് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണെന്നും പ്രീയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം അനുശോചന കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. 

അതേസമയം ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്, തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും 1 ലക്ഷം വീതം പരിക്കേറ്റവർക്കും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  

Also Read: Karur TVK Rally Stampede: സംസ്ഥാന പര്യടനം നിർത്തിവച്ച് ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്; 20 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

എന്നാൽ അപകടം കൺമുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയ വിജയ്ക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സിനിമ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കം വിജയ്ക്കെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരൂർ വെസ്റ്റ് ടിവികെ സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊലപാതക ശ്രമത്തിനാണ് കേസ്. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, പൊതുസുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

TVK Vijay Rally StampedePM Narendra ModiKarur Stampedeകരൂർ ദുരന്തംകരൂർ റാലിയിലെ മഹാദുരന്തം

