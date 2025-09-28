English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TVK Vijay Rally STampede: ചെന്നൈയിലേക്ക് മടക്കം, മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രതികരണം; വിജയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം, ചെന്നൈ വസതിയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടി

സംഭവം നടന്ന് ഏറെ വൈകിയാണ് വിജയ് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങിയതും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:12 AM IST
  • അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.
  • അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കാതെ വിജയ് കാരവാനിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.

ചെന്നൈ: കരൂരിലെ റാലിയിലുണ്ടായ മഹാദുരന്തത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ടിവികെ പ്രസിഡന്റ് വിജയ്. എക്സിലൂടെയാണ് വിജയ് പ്രതികരിച്ചത്. എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വിജയ് എക്സിൽ കുറിച്ചത്. സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിജയ് പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ: 

‘എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നു; അസഹനീയമായ വേദനയിലും ദുഃഖത്തിലും ആണ് ഞാൻ. കരൂരിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.’ 

അതേസമയം അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കാതെ വിജയ് കാരവാനിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ട്രിച്ചി വഴി ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി. നിലവിൽ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലാണ് വിജയ് ഉള്ളത്. താരത്തിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ കൂട്ടി.

Also Read: Karur Rally Stampede: ദുരന്ത ഭൂമിയായി കരൂർ; മരണം 39 ആയി, വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ, കരൂരിലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. 9 കുട്ടികളും 17 സ്ത്രീകളും 13 പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിച്ചത്. 100ൽ അധികം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 10 പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി കുട്ടികളെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. നടപടികള്‍ക്കുശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു തുടങ്ങി. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

