Karur Rally Stampede: ദുരന്ത ഭൂമിയായി കരൂർ; മരണം 39 ആയി, വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ, കരൂരിലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

ചെന്നൈ: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്യുടെ കരൂർ റാലിയിലെ മഹാദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. 9 കുട്ടികളും 17 സ്ത്രീകളും 13 പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിച്ചത്. 100ൽ അധികം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 10 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി കുട്ടികളെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. നടപടികള്ക്കുശേഷം മൃതദേഹങ്ങള് ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു തുടങ്ങി.
അതേസമയം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പുലര്ച്ചെയോടെ കരൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ അന്വേഷിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ അവലോകന യോഗവും ചേര്ന്നു. വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമാണ് കരൂരിൽ നടന്നതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ അതീവ ദു:ഖമുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൽ അപകട കാരണം വ്യക്തമാകട്ടെയെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ ഉചിതമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
Karur | On the Karur stampede incident, Tamil Nadu CM MK Stalin says, "So far, 39 people have died. In the history of our state, never has such a large number of people lost their lives in a program organised by a political party, and such a tragedy should never happen in the… pic.twitter.com/CNd70gHOAS
— ANI (@ANI) September 27, 2025
7:45നാണ് താൻ വിവരം അറിയുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞയുടൻ കരൂർ എംഎൽഎയും മുൻമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബാലാജിയെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത, നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിജയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
Also Read: Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ധനസഹായം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷവും
കരൂർ വേലുച്ചാമിപുരത്ത് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7ന് ആയിരുന്നു ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്യുടെ യോഗം നടന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ആളുകൾക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനും വിജയ് പൊലീസിന്റെ സഹായം മൈക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളക്കുപ്പികൾ സംഘാടകർ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല. നിർജലീകരണമുണ്ടായി പലരും കുഴഞ്ഞുവീണതോടെയാണ് വിജയ് മൈക്കിലൂടെ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടിയത്. പക്ഷേ, പൊലീസിന് എത്തിപ്പെടാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയാത്തത്ര ജനമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്.
വിജയ് ആരാധകരായ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളുമാണ് കൂടുതലായും അവിടുണ്ടായിരുന്നത്. 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആയിരത്തോളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം.
സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, നടന്മാരായ രജനികാന്ത്, കമൽ ഹാസൻ, ഖുശ്ബു തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു.
