English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur Rally Stampede: ദുരന്ത ഭൂമിയായി കരൂർ; മരണം 39 ആയി, വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ, കരൂരിലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

10 ലക്ഷം രൂപയാണ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:14 AM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത, നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
  • വിജയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.

Read Also

  1. Karur Rally Stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

Trending Photos

Guru Gochar: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!
6
guru gochar
Guru Gochar: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
8
Shani Vakri 2025
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Karur Rally Stampede: ദുരന്ത ഭൂമിയായി കരൂർ; മരണം 39 ആയി, വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ, കരൂരിലെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു

ചെന്നൈ: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‍യുടെ കരൂർ റാലിയിലെ മഹാദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. 9 കുട്ടികളും 17 സ്ത്രീകളും 13 പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിച്ചത്. 100ൽ അധികം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 10 പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി കുട്ടികളെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. നടപടികള്‍ക്കുശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു തുടങ്ങി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പുലര്‍ച്ചെയോടെ കരൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഥിതി​ഗതികൾ അന്വേഷിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ അവലോകന യോഗവും ചേര്‍ന്നു. വിവരിക്കാനാകാത്ത ദുരന്തമാണ് കരൂരിൽ നടന്നതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ അതീവ ദു:ഖമുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൽ അപകട കാരണം വ്യക്തമാകട്ടെയെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ ഉചിതമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. 

 

7:45നാണ് താൻ വിവരം അറിയുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞയുടൻ കരൂർ എംഎൽഎയും മുൻമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബാലാജിയെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത, നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിജയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. 

Also Read: Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ധനസഹായം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷവും

കരൂർ വേലുച്ചാമിപുരത്ത് ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7ന് ആയിരുന്നു ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‍യുടെ യോഗം നടന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ആളുകൾക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനും വിജയ് പൊലീസിന്റെ സഹായം മൈക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളക്കുപ്പികൾ സംഘാടകർ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല. നിർജലീകരണമുണ്ടായി പലരും കുഴഞ്ഞുവീണതോടെയാണ് വിജയ് മൈക്കിലൂടെ പൊലീസിന്‍റെ സഹായം തേടിയത്. പക്ഷേ, പൊലീസിന് എത്തിപ്പെടാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയാത്തത്ര ജനമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. 

വിജയ് ആരാധകരായ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളുമാണ് കൂടുതലായും അവിടുണ്ടായിരുന്നത്. 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആയിരത്തോളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. 

സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോ​ഗി ആദിത്യനാഥ്, നടന്മാരായ രജനികാന്ത്, കമൽ ഹാസൻ, ഖുശ്ബു തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

TVK Vijay Rally StampedeKarur Stampedeകരൂർ ദുരന്തംടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ

Trending News