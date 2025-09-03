Kashmir On High Alert: ഝലം നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; പ്രളയ സാധ്യത, കശ്മീരിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

ഝലം നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുവെന്നും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ്. പ്രളയാധ്യത മുന്നറിയിപ്പിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും അടച്ചു. കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടു. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കരുതെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഝലം നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഗേജ് കണക്ക് പ്രകാരം, ഝലം നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 16.72 മീറ്റർ, പാംപോറിൽ 2.64 മീറ്റർ, റാം മുൻഷി ബാഗിൽ 12.09 മീറ്റർ, ആഷാം നദിയിൽ 7.63 മീറ്റർ, വുള്ളർ തടാകത്തിൽ 1576.55 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഗത്തിലെയും രാം മുൻഷി ബാഗിലെയും ജലനിരപ്പ് അപകടപരിധിക്ക് മുകളിലാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചു. കൂടാതെ കശ്മീർ ക്ലസ്റ്റർ സർവകലാശാല ഇന്നത്തേക്ക് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. കശ്മീരിലുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കശ്മീരിൽ സർക്കാർ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ ദേശീയ പാതകളും അടച്ചു.
