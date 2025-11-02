English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kasibugga Temple Stampede: ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും ഉത്സവവും മുൻകൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ; ശ്രീകാകുളം ക്ഷേത്ര ഉടമയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസ്

Kasibugga Temple Stampede: ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും ഉത്സവവും മുൻകൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ; ശ്രീകാകുളം ക്ഷേത്ര ഉടമയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസ്

ക്ഷേത്ര ഉടമ ഹരി മുകുന്ദ പാണ്ഡയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 2, 2025, 11:40 AM IST
  • മുൻകൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഇയാൾ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതും ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചതുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
  • സംഭവത്തിൽ ആന്ധ്രാ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും.

  Kasibugga Stampede: ആന്ധ്രയിൽ ഏകാദശി ഉത്സവത്തിനിടെ അപകടം; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 9 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Kasibugga Temple Stampede: ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും ഉത്സവവും മുൻകൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ; ശ്രീകാകുളം ക്ഷേത്ര ഉടമയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസ്

അമരാവതി: ആന്ധ്ര ശ്രീകാകുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി പേർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കാസിബുഗ്ഗ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്ര ഉടമ ഹരി മുകുന്ദ പാണ്ഡയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഇയാൾ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതും ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചതുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ആന്ധ്രാ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും.

അതേസമയം അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. 9 പേരാണ് ഇന്നലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. സ്ത്രീകളും 12 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ 15 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിന്‍റെ എട്ട് മടങ്ങിലേറെ ആളുകൾ എത്തിയതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്.

Also Read: Boys Found Dead: പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ഇരട്ടകൾ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും ലഭിക്കും.

