English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Sahitya Akademi Award: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം മാറ്റി വെച്ചു; കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല

Sahitya Akademi Award: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം മാറ്റി വെച്ചു; കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം, കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മാറ്റി വെച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:27 PM IST
  • സമഗ്ര സംഭാവന അടക്കം വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള അവാർഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരുന്നത്.
  • മലയാളത്തിൽ പുരസ്കാരം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എൻ പ്രഭാകരന്‍റെ മായാ മനുഷ്യര്‍ എന്ന നോവലിനാണ്.

Read Also

  1. Kannur Corporation New Mayor: പി ഇന്ദിരയെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ്; വലിയ പദ്ധതിയും കോർപ്പറേഷനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരൻ

Trending Photos

Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
Sahitya Akademi Award: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം മാറ്റി വെച്ചു; കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല

ഡൽഹി: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം, കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മാറ്റി വെച്ചു. ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനെ നീട്ടിവെച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിക്ക് ദില്ലിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. സമഗ്ര സംഭാവന അടക്കം വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള അവാർഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മലയാളത്തിൽ പുരസ്കാരം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എൻ പ്രഭാകരന്‍റെ മായാ മനുഷ്യര്‍ എന്ന നോവലിനാണ്. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം അവാര്‍ഡ് പട്ടിക അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ, പ്രഖ്യാപനത്തിന് അൽപ്പസമയം മുമ്പാണ് നീട്ടിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Kendriya Sahitya Akademi Award

Trending News