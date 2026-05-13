Rahul Kharge Meeting: എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നടത്തുന്ന നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക.
ന്യൂഡൽഹി: ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചന. എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നടത്തുന്ന നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക.
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഹൈക്കമാൻഡ് ആരെയാകും ഈ പദവിയിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചർച്ചകളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായും ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനാണ് നറുക്കുവീഴുന്നതെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിൽ ലീഗിൽ ഇതുവരെ ധാരണയായിട്ടില്ല.
എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ആർഎസ്പി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. മുന്നണി മര്യാദകൾ പാലിച്ച് ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ടതിനാൽ കൂടുതൽ കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രതികരിച്ചു.
