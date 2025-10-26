English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Malayali Hotel Shut Down in Hyderabad: ബീഫ് വിളമ്പിയതിന്റെ പേരിൽ അതിക്രമം; ഹൈദരാബാദിൽ മലയാളി ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ച് ബജരംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ

അതിക്രമത്തിന് പിന്നാലെ ഹോട്ടലുടമകൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:07 AM IST
  • ജോഷിയേട്ടൻ തട്ടുകടയാണ് ബജരംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ അടപ്പിച്ചത്.
  • വിദേശ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ തട്ടുകട പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്നത്.

ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിൽ ബീഫ് വിളമ്പിയതിന്റെ പേരിൽ മലയാളി ഹോട്ടലിൽ അതിക്രമം. ബജരംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകരാണ് അതിക്രമം നടത്തിയത്. അതിക്രമത്തിന് പിന്നാലെ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജോഷിയേട്ടൻ തട്ടുകടയാണ് ബജരംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ അടപ്പിച്ചത്. വിദേശ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ തട്ടുകട പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഹോട്ടലുടമകൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽ‌കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ബജരംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആൽബിൻ വർ​ഗീസ് എന്ന 24കാരൻ നടത്തുന്ന തട്ടുകടയ്ക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ 30 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കടയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും അടുക്കളയിൽ കയറി പരിശോധിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ സീതാഫൽമാണ്ടി സ്വദേശികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഒസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൊലീസ് ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Kerala HotelHyderabadHyderabad Newsഹൈദരാബാദ്കേരള ഹോട്ടൽ

