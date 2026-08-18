ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി 'കേരളം' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിലും ഇനി മുതൽ 'കേരള' (Kerala) എന്നതിന് പകരം 'കേരളം' (Keralam) എന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, നാമഫലകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളായി പേരുമാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തും.
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