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Keralam Name Change Bill: ഇനി കേരളയല്ല, കേരളം; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അം​ഗീകാരം

Indian President: പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അം​ഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 18, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:44 AM IST
Keralam Name Change Bill: ഇനി കേരളയല്ല, കേരളം; ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അം​ഗീകാരം
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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