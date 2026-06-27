/Khalistani Terror Threat: ഖാലിസ്താനി ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഡൽഹിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതായി ഡൽഹി പോലീസ്. പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡൽഹി പോലീസ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ്, കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവർ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കാനുമുള്ള നടപടികളും തുടങ്ങി.
അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. സന്ദേശത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ പിടികൂടാനുള്ള സൈബർ സെല്ലിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
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