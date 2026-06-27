Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Khalistani Terror Threat: ഖാലിസ്താനി ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഡൽഹിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ

Khalistani Terror Threat: ഖാലിസ്താനി ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഡൽഹിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ

Khalistani Terror Threat: ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:49 PM IST
Khalistani Terror Threat: ഖാലിസ്താനി ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഡൽഹിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ
Image Credit: Delhi Police | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഇറാന് നേരെ യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം; വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി, കനത്ത പുക, വീഡിയോ പുറത്ത്
US Iran Conflict1 hr ago
2
KEAM 20262 hrs ago
3
Attukal Suicide Case2 hrs ago
4
Nivin Pauly3 hrs ago
5
Ansiba Hassan3 hrs ago