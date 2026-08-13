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ChatGPTയിൽ ‘കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ’ തിരച്ചിൽ; യുഎസിൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ

ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് 48 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാർത്ത ലെയ്നിലുള്ള വീട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 13, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:02 AM IST
ChatGPTയിൽ ‘കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ’ തിരച്ചിൽ; യുഎസിൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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