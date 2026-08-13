/ChatGPTയിൽ ‘കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ’ തിരച്ചിൽ; യുഎസിൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസിൽ അമ്മയേയും സഹോദരനെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ. സംഭവത്തിൽ
പ്രതി അർജുൻ അരവിന്ദ് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.
കൊന്നത് അമ്മ സുധ വെങ്കിടേശനെയും സഹോദരൻ സിദ്ധാർഥ് അരവിന്ദിനെയുമാണ്. സംഭവം നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. പ്രതിയായ അരവിന്ദ് വീടിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശേഷം അമ്മയുടെ കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആരെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുധയുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു. ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ല തുടർന്ന് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
WATCH: 17-year-old Arjun Aravind arrested overnight in Wayland, charged with murdering his mother, brother inside their Acton home.— Stephen Quinn (@stephenquinntv) August 12, 2026
District Attorney Marian Ryan says evidence suggests the teen used ChatGPT to research “fantasy stories regarding killing his family”
pic.twitter.com/CrUPnkgY0R
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