Kodagu Trekking: ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തി; കാണാതായത് നാല് ദിവസം മുൻപ്

ബെംഗളൂരു: ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശി ജി.എസ്. ശരണ്യയെ കുടകിലെ വനത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച തടിയൻഡമോൾ മലനിരകളിൽ ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ ശരണ്യയെ നാല് ദിവസം നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് വനംവകുപ്പും പോലീസും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
വനംവകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ അനുമതിയോടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ശരണ്യ യാത്ര തിരിച്ചതെങ്കിലും വഴിമധ്യേ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഐ.ടി ജീവനക്കാരിയാണ് ശരണ്യ.
