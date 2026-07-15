/Kudankulam Nuclear Plant: കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ, സുരക്ഷാ ഭീഷണി

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളം ആണവനിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന വിവരങ്ങള് ചോര്ന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള് ഡാർക്ക് വെബിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാൻസംവെയർ ഗ്രൂപ്പായ വേൾഡ് ലീക്സാണ് (World Leaks) വിവരങ്ങള് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആണവനിലയത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളുടെ ബ്രൂപ്രിന്റുകള് സഹിതമാണ് ചോര്ന്നിരിക്കുന്നത്. അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചതെന്നും പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് കൂടംകുളം ആണവനിലയം. രാജ്യത്തിന്റെ ആണവോർജ്ജ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് കൂടംകുളം ആണവനിലയം. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് 'യോട്ട' (Yotta) എന്ന കമ്പനിയുടെ സെർവറിലുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഭാഗികമായി ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ചില ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾക്കും വിതരണക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കും പുറമേ, മീറ്റിംഗ്, പരിശോധന രേഖകൾ, ഉപകരണ അവലോകനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും ചോര്ന്ന വിവരങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ 19,000 ഫയലുകളാണ് ചോര്ന്നവയിലുള്ളത്. ഈ രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് ആണവനിലയത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ ശത്രുക്കള്ക്ക് മനസിലാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. നിലവില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളം ആണവനിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നും നാലും യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള കരാർ 2018ലാണ് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകള് 2027-ഓടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടും കൂടി ആകെ 2,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്.
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