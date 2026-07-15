Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Kudankulam Nuclear Plant: കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ, സുരക്ഷാ ഭീഷണി

Kudankulam Nuclear Plant: കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ, സുരക്ഷാ ഭീഷണി

Kudankulam nuclear plant security breach: റാൻസംവെയർ ഗ്രൂപ്പായ വേൾഡ് ലീക്‌സാണ് വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:37 PM IST
Kudankulam Nuclear Plant: കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ, സുരക്ഷാ ഭീഷണി
Image Credit: Nuclear Plant | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Operation Toofan: കോഴിക്കോട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 16 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 3140 കഞ്ചാവ് മി‌ഠായികൾ പിടികൂടി
Marijuana2 hrs ago
2
Hydrogen Train2 hrs ago
3
Waste tank3 hrs ago
4
Dr Subhash Chandra9:41 AM IST
5
Pathanamthitta9:20 AM IST