Ladakh Protest: സോനം വാങ്ചുകിനെ ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി, കർഫ്യു തുടരുന്നു

ലേ: ലഡാക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സോനം വാങ്ചുകിനെ ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തലസ്ഥാനമായ ലേയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, വാങ്ചുകിനെ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ജോധ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. കനത്ത സുരക്ഷയോടെയാണ് ജോധ്പൂർ വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകുക, ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും ലേയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ട സമാധാനപരമായ നിരാഹാര സമരത്തിന് ശേഷം അക്രമാസക്തമായ കലാപത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 45 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എന്ന കാരണത്താലാണ് വാങ്ചുകിനെ വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 60 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അക്രമത്തെത്തുടർന്ന്, ലേയിൽ സിആർപിസി സെക്ഷൻ 162 പ്രകാരം കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും കനത്ത സുരക്ഷ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും ശനിയാഴ്ച വരെ അടച്ചിടാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
