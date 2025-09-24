English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ladakh Protest: ലഡാക്കിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്നു; ബിജെപി ഓഫീസ് തീയിട്ട് പ്രധിഷേധക്കാർ

ബിജെപി ഓഫീസും സുരക്ഷാ വാഹനവും കത്തിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 05:08 PM IST
  • യുവാക്കൾ അക്രമാസക്തരായി പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു.
  • ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകുക, ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • സോനം വാങ്ചുക്ക് നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരാഹാര സമരം നടക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Ladakh Standoff: കോപ്സ് കമാൻഡർ തല ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിൽ സേനാ പിന്മാറ്റം

Trending Photos

Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം
5
Diet
Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം
Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
5
fiber
Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
Ladakh Protest: ലഡാക്കിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്നു; ബിജെപി ഓഫീസ് തീയിട്ട് പ്രധിഷേധക്കാർ

ലേ: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമരം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായി.  ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകുക, ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ,  യുവാക്കൾ അക്രമാസക്തരായി പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർ വാദകം പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ  ജനങ്ങൾ ലഡാക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലേ യിലെ ബിജെപി ഓഫീസും സുരക്ഷാ വാഹനവും കത്തിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
 സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരാഹാര സമരം നടക്കുന്നത്. നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതമായതിനെ തുടർന്ന് എൽഎബി യുവജന വിഭാഗം പ്രതിഷേധത്തിനും ബന്ദിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 
ഒക്ടോബർ ആറിന് കേന്ദ്രവും ലേ അപ്പക്സ് ബോഡി (എൽഎബി), കാർഗിൽ ഡെമോക്രറ്റിക് അലയൻസ് (കെഡിഎ) എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങളും ലഡാക്കിലെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കും. 

ALSO READ:  ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ഡിഎ വർധിക്കും!

 സോനം വാങ്ചുക്ക്
 പ്രശസ്ത എൻജിനീയറും, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കർത്താവുമാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക്.  സുസ്ഥിര സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് പേരുകേട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലഡാക്കിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഫോസിൽ ഇന്ധനരഹിതമായ സെക്മോൾ കാമ്പസ് സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രശസ്തി നേടി. കൂടാതെ നിരവധി സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളും ആയും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഡാക്കിലെ ഏക മാഗസിൻ ആയ ലഡ്ഗാസ് മെലോങ്ങിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു  വാങ്ചുക്ക്. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്തമായ ത്രീഡിക്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം സോനം വാങ്ചുക്കാണ്.

LadakhLehprotestSonam Wangchuk

Trending News