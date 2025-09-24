Ladakh Protest: ലഡാക്കിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്നു; ബിജെപി ഓഫീസ് തീയിട്ട് പ്രധിഷേധക്കാർ

ലേ: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമരം കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായി. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകുക, ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ, യുവാക്കൾ അക്രമാസക്തരായി പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർ വാദകം പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജനങ്ങൾ ലഡാക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലേ യിലെ ബിജെപി ഓഫീസും സുരക്ഷാ വാഹനവും കത്തിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരാഹാര സമരം നടക്കുന്നത്. നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതമായതിനെ തുടർന്ന് എൽഎബി യുവജന വിഭാഗം പ്രതിഷേധത്തിനും ബന്ദിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ ആറിന് കേന്ദ്രവും ലേ അപ്പക്സ് ബോഡി (എൽഎബി), കാർഗിൽ ഡെമോക്രറ്റിക് അലയൻസ് (കെഡിഎ) എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങളും ലഡാക്കിലെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കും.
സോനം വാങ്ചുക്ക്
പ്രശസ്ത എൻജിനീയറും, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കർത്താവുമാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക്. സുസ്ഥിര സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് പേരുകേട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലഡാക്കിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഫോസിൽ ഇന്ധനരഹിതമായ സെക്മോൾ കാമ്പസ് സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രശസ്തി നേടി. കൂടാതെ നിരവധി സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളും ആയും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഡാക്കിലെ ഏക മാഗസിൻ ആയ ലഡ്ഗാസ് മെലോങ്ങിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു വാങ്ചുക്ക്. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്തമായ ത്രീഡിക്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം സോനം വാങ്ചുക്കാണ്.