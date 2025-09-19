Sameer Modi Arrested: വിവാദ വ്യവസായി ലളിത് മോദിയുടെ സഹോദരൻ സമീർ മോദി ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: വിവാദ വ്യവസായി ലളിത് മോദിയുടെ സഹോദരനും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ സമീർ മോദി ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റു ചെയ്തത് ഡൽഹി പോലീസാണ്. ഇന്ദിര ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ഇന്നലെയാണ് സമീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 2019 ഒരു യുവതി സമീറിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ്.
യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ സമീർ തനിക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ബ്ലാക്ക്മെയില് ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് സമീറിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
യുവതി പറയുന്നത് 2019 മുതല് സമീര് മോദിയുമായി താന് പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഫാഷന്, ലൈഫ്സ്റ്റൈല് വ്യവസായത്തില് തൊഴിലവസരങ്ങള് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തന്നെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് 2019 ഡിസംബറില് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലെ വസതിയില് ബലമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം. തുടർന്ന് വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കിയായിരുന്നു ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതെന്നും പിന്നീട് ഇയാള് തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായിഎന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.
താൻ പീഡനവിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാല് വലിയ പ്രത്യഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവന് നിരന്തരമായ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിശ്ശബ്ദയാക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിക്കാരി അവകാശപ്പെട്ടതായും പോലീസ് പറയുന്നു.
അതേസമയം ആരോപണങ്ങള് വ്യാജമാണെന്നും പണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നുംമാണ് സമീറിന്റെ അഭിഭാഷകന് പറയുന്നത്. മോദി വിവാഹിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കിയെന്നതില് പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അഭിഭാഷകന് 50 കോടി ആവശ്യപ്പട്ട് യുവതി സമീര് മോദിയ്ക്ക് അയച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന ചാറ്റുകള് പോലീസിന് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.
പ്രമുഖ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയായ മോദി കെയറിന്റെ സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമാണ് അറസ്റ്റിലായ സമീര് മോദി. വ്യവസായികളായ കെ.കെ മോദി, ബീന മോദി എന്നിവരുടെ ഇളയമകനാണ് സമീർ മോദി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അമ്മ ബീന മോദിയുമായുള്ള സ്വത്ത് തര്ക്കത്തെ തുടർന്ന് സമീര് മോദി വാര്ത്തകളില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് അമ്മയില്നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും.ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2024 ജൂണില് ഡല്ഹി പോലീസിനോട് സമീർ മോദി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
