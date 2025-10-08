English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bilaspur Landslide: ബിലാസ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചലിൽ ബസ് അപകത്തിൽ പെട്ടു;15 മരണം, ഒരു കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല

Bilaspur Landslide: ബിലാസ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചലിൽ ബസ് അപകത്തിൽ പെട്ടു;15 മരണം, ഒരു കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല

ണ്ണിടിച്ചലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു. 15 മരണം , ഒരു കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല. തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:39 PM IST
  • ബിലാസ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു.
  • കാണാതായ കുട്ടിക്ക് വെണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

Bilaspur Landslide: ബിലാസ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചലിൽ ബസ് അപകത്തിൽ പെട്ടു;15 മരണം, ഒരു കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല

ഹിമാചൽ: ബിലാസ്പൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചലിൽ സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു. 15 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഒരു കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല എന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കാണാതായ കുട്ടിക്ക് വെണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ 2 കുട്ടികളും, 4 സ്ത്രീകളും, 9 പുരുഷൻമരുമാണുള്ളത്. ഹിമാചൽ ഉപമുഖ്യ മന്ത്രി മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി സംഭവസ്ഥം സന്ദർശിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റ് ചിക്തിത്സയിലാണെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് കരം സിംഗ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സന്ദീപ് ദാവൽ അറിയിച്ചു. 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ വളരേ രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. 

