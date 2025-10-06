English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Man Throws Shoe At CJI: 'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനം' ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ്ക്ക് നേരെ ഷൂ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഭിഭാഷകൻ

 71 കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അതൃപ്തിയാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:46 PM IST
  • 71 കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞു.
  • ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അതൃപ്തിയാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
  • 'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനമായവരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സഹിക്കില്ല' എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Read Also

  1. Durga Puja Violence In Odisha: ദുർഗാ പൂജയ്ക്കിടെ സംഘർഷം: കട്ടക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം; ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിഎച്ച്പി

Trending Photos

Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
9
Shani Gochar
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
6
Throat pain
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
Man Throws Shoe At CJI: 'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനം' ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ്ക്ക് നേരെ ഷൂ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഭിഭാഷകൻ

സുപ്രീംകോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ  71 കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞു. രാവിലെ 11:35 ഓടെ, രാകേഷ് കിഷോർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ ഷൂസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞുവെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മയൂർ വിഹാർ പ്രദേശിയായ  രാകേഷ് കിഷോർ സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗവുമാണ്.
സംഭവം നടന്ന് തൽക്ഷണം തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാളെ പിടികൂടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. 

Add Zee News as a Preferred Source

'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനമായവരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സഹിക്കില്ല' എന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ അടുത്തിടെ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അതൃപ്തിയാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ജവാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീർണിച്ച 7 അടി ഉയരമുള്ള വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 16 ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Supreme CourtB R GavaiLawyer throw shoes at CJISanatan ka apmaan nahi sahega Hindustan

Trending News