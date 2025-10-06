Man Throws Shoe At CJI: 'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനം' ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ്ക്ക് നേരെ ഷൂ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഭിഭാഷകൻ

സുപ്രീംകോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ 71 കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞു. രാവിലെ 11:35 ഓടെ, രാകേഷ് കിഷോർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ ഷൂസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞുവെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മയൂർ വിഹാർ പ്രദേശിയായ രാകേഷ് കിഷോർ സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗവുമാണ്.
സംഭവം നടന്ന് തൽക്ഷണം തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാളെ പിടികൂടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.
An incident occurred today in the court of Chief Justice of India BR Gavai, as a lawyer tried to throw an object at him.
Security personnel present in court intervened and escorted the lawyer out and detained.
While being escorted out of the courtroom, he uttered “Sanatan ka… pic.twitter.com/7JdNWwvEdE
— ANI (@ANI) October 6, 2025
'സനാതന ധർമ്മത്തിന് അപമാനമായവരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സഹിക്കില്ല' എന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ അടുത്തിടെ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അതൃപ്തിയാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ജവാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീർണിച്ച 7 അടി ഉയരമുള്ള വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 16 ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
