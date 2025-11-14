Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു, വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

Bihar Assembly Election 2025 Result: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. രാവിലെ 8 മണിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഏതാണ്ട് 12 മണിയോടെ വ്യക്തമാകും. എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും സമീപമുള്ള സ്ട്രോംഗ് റൂമുകളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായും നീതിയുക്തമായ വോട്ടെണ്ണൽ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും വീണ്ടും ബിഹാർ ഭരിക്കുമെന്നാണ്. ഇത്തവണ റെക്കോര്ഡ് പോളിംഗായിരുന്നു രണ്ടുഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലും നടന്നത്.
എന്തായാലും ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം...