  • Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു, വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും? വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു, വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 6 ന് 121 സീറ്റുകളിലേക്കും രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 11 ന് 122 സീറ്റുകളിലേക്കും നടന്നു. ഇന്നാണ് ജനവിധി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:48 AM IST

Live Blog

Bihar Assembly Election 2025 Result:  ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധിയറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. രാവിലെ 8 മണിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഏതാണ്ട് 12 മണിയോടെ വ്യക്തമാകും. എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും സമീപമുള്ള സ്ട്രോംഗ് റൂമുകളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൂർണ്ണമായും നീതിയുക്തമായ വോട്ടെണ്ണൽ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും വീണ്ടും ബിഹാർ ഭരിക്കുമെന്നാണ്.  ഇത്തവണ റെക്കോര്‍ഡ് പോളിംഗായിരുന്നു രണ്ടുഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലും നടന്നത്. 

എന്തായാലും ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം...

14 November, 2025

  • 08:45 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: എൻഡിഎ 55 സീറ്റുകളിൽ മുന്നിൽ

    വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എൻ‌ഡി‌എ 55 സീറ്റുകളുമായി മുന്നിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം മഹാസഖ്യം 40 സീറ്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ട്രെൻഡുകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. 

     

  • 08:30 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: വിജയം ഉറപ്പെന്ന് തേജസ്വി

    ബിഹാറില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വിജയം ഉറപ്പെന്ന് പ്രതികരിച്ച് തേജസ്വി യാദവ്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമായിരിക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ്

     

  • 08:15 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: ആദ്യ ലീഡ് എന്‍ഡിഎക്ക്

    ബിഹാറില്‍ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകള്‍ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ആദ്യ ലീഡ് എന്‍ഡിഎക്ക് 

  • 08:15 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: എൻഡിഎ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചുവരും

    ബിജെപിയുടെ ബിഹാർ യൂണിറ്റ് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇറക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാർ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ്

     

  • 08:00 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു

    സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലെ 243 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിധി ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും.

     

  • 08:00 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update: ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: മുസാഫർപൂരിൽ പോലീസും ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതയിൽ

    മുസാഫർപൂരിൽ പോലീസും ഭരണകൂടവും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.

     

  • 07:45 AM

    Bihar Election Result 2025 Live Update:  ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025: ഷെയ്ഖ്പുരയിലെ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക

    ഷെയ്ഖ്പുരയിലെ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടെണ്ണലിനായി പതിനാല് മേശകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 

     

  • 07:45 AM

    Bihar Election Results Live: ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം: വിജയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആർജെഡി ; എൻഡിഎയെ വിമർശിച്ച് മൃത്യുഞ്ജയ് തിവാരി

  • 07:30 AM

    Bihar Election 2025: Lakhisarai Constituency: ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ വിജയ് കുമാർ സിൻഹ

    വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ലഖിസാരായ് നിയമസഭാ സീറ്റിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ വിജയ് കുമാർ സിൻഹ അശോക്ധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ

     

  • 07:15 AM

    Bihar Election Result 2025: വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി, ബീഹാർ മന്ത്രി ഹരി സാഹ്നി

     

  • 07:00 AM

    Bihar Election Result 2025 LIVEബീഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന് നടക്കും

    ബീഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന് നടക്കും. ആര്‍ജെഡിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഉള്‍പ്പെട്ട മഹാസഖ്യം ഉന്നയിച്ച വോട്ടുകൊളള ആരോപണവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ ഫലം കണ്ടില്ലെന്നാണ് എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്

