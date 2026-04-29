Exit Poll Results 2026 Live: എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ 2026: തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാൾ, അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരാകും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക?

Exit Poll Results 2026 Live Updates: വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കാറായതോടെ നിലവിൽ ജനശ്രദ്ധ മുഴുവനും എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളിലേക്കാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6:30 ന് ശേഷം ഇത് പുറത്തുവിടും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:18 PM IST

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
Kerala DL 50 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിലെത്തുക ഒരു കോടി! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...
Kerala SS 517 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Narayana Rajayoga: ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഷ്‌ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം..!
Live Blog

Exit Poll Results 2026 Live Updates: ബംഗാളിലെ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഇന്ന് പുറത്തുവരും. അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭരണത്തുടർച്ചയാണോ? അതോ ഭരണമാറ്റമാണോ? എന്നറിയാനാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവചനകളാണ് വിവിധ ഏജൻസികൾ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെയും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ അറിയാം ആര് വാഴും? ആര് വീഴും? എന്നത്...  

29 April, 2026

  • 18:15 PM

    Exit Poll Result 2026 Live: എക്സിറ്റ് പോൾ ഫല പ്രവചനങ്ങൾ എവിടെ കാണാം

    എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ, പോളിംഗ് ഏജൻസി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, വെരിഫൈഡ്‌ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യാപകമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, സിവോട്ടർ, ജാൻ കി ബാത്ത്, ഐപിഎസ്ഒഎസ്, ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം സീറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും.

  • 18:15 PM

    Exit Poll Results 2026 Live: എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം: വൈകുന്നേരം 6:30 ന് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യരുത്

    ഏപ്രിൽ 29 ന് വൈകുന്നേരം 6:30 ന് മുമ്പ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

  • 18:15 PM

    Assam Exit Poll Result Live: അസം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം 2026

    126 അംഗ അസം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 ന് ഒറ്റഘട്ടമായി പൂർത്തിയായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ 85.91% എന്ന റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 

  • 18:00 PM

    Puducherry Exit Poll Result Live: പുതുച്ചേരി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം 2026

    കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ 89.87% എന്ന റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്. ഇത്രയും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയാണോ അതോ വികസനത്തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

  • 18:00 PM

    West Bengal Exit Poll Result Live: പശ്ചിമബംഗാൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം 2026

    ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂലും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. ആകെ 294 സീറ്റുകളുള്ള ബംഗാളിൽ ഏപ്രിൽ 23, ഏപ്രിൽ 29 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. 

  • 17:45 PM

    Tamil Nadu Exit Poll Result 2026: തമിഴ്നാട് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ 2026

    തമിഴ്‌നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23 നായിരുന്നു നടന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ 84% ത്തിന് മുകളിലാണ് ഇത്തവണ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

Trending News