India Pak War LIVE: പാക് മണ്ണിൽ കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ; പാക് പൈലറ്റ് പിടിയിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം (LIVE)

MEA Briefing: തുടക്കം കുറിച്ചത് പഹൽഗാം ആക്രമണം

ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കും കാരണം ഏപ്രിൽ 22 ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ട വിത്രം മിസ്രി. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടിആർഎഫ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷവും യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ പാകിസ്താൻ ടിആർഎഫിന്റെ പങ്ക് നിഷേധിച്ചു

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "When talks were going on about the Pahalgam at the UNSC, Pakistan opposed the role of TRF (The Resistance Front). This is after TRF claimed the responsibility of the attack not once, but twice... Col Qureshi and Wing Commander… pic.twitter.com/fTDnHqFDVB

— ANI (@ANI) May 8, 2025