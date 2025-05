Operation Sindoor: പാകിസ്താനെ ആക്രമിച്ച് ഇന്ത്യ; 9 ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു

Operation Sindoor​ Updates: ആക്രമണം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ മാത്രം

ആക്രമണം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ മാത്രമെന്ന് സേന വ്യക്തമാക്കി. പാക് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ബഹാവൽപൂരിലും മുസാഫറബാദിലും കോട്ലിയിലും മുറിഡ്കെയിലും ആക്രമണം നടന്നു. മിസൈൽ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Inter-Services Public Relations (ISPR) Director General Lt Gen Ahmed Sharif Chaudhry said "Some time ago from now, the cowardly enemy India launched air strikes on Subhanullah mosque in Bahwalpur’s Ahmed East area, Kotli and Muzaffarabad at three places from the air. All of our… pic.twitter.com/Gg2t98xDaY

