Union Budget 2026 LIVE Updates: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

Union Budget 2026–27 LIVE: മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ ബജറ്റിനുണ്ട്.
ഒരു ഇടക്കാല ബജറ്റടക്കം നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ പി.ചിദംബരത്തിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തും. ഏറ്റവും അധികം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ്. 10 തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ എന്തു പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.