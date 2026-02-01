English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Union Budget 2026 LIVE Updates: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

Union Budget 2026 LIVE Updates: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

Union Budget 2026 LIVE Updates: ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാമത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:23 AM IST

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
Live Blog

Union Budget 2026–27 LIVE: മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.  ആദ്യമായാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ ബജറ്റിനുണ്ട്.

ഒരു ഇടക്കാല ബജറ്റടക്കം നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്.  ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ പി.ചിദംബരത്തിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തും. ഏറ്റവും അധികം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ്. 10 തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ എന്തു പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

1 February, 2026

  • 10:15 AM

    ധനമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്‍റിൽ

    ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമൻ പാര്‍ലമെന്‍റിലെത്തി. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം 11 മണിക്ക് ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും.

     

  • 10:15 AM

    Budget 2026 Live Updates: കാഞ്ചീവരം സാരിയിൽ ധനമന്ത്രി

     

    ഇത്തവണയും ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ കാഞ്ചീവരം സാരിയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള കാഞ്ചീവരം സാരിയാണ് നിർമല സീതാരാമൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

     

  • 10:00 AM

    Budget 2026 Live Updates: 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 49 ശതമാനം മുതൽ 51 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

  • 10:00 AM

    Budget 2026 Live Updates: ധനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക്: ഒദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ എത്തിയ നിർമല സീതാരാമൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ബജറ്റ് രേഖ ഏറ്റുവാങ്ങി.

  • 09:45 AM

    Budget 2026 Live Updates: ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം: കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കേരളം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. കേരളത്തിന് അതിവേഗ റെയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമോയെന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

  • 08:45 AM

    Union Budget 2026: പൊതു കടം കുറയ്ക്കാൻ നിർദേശങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന: ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ പൊതു കടം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന.

  • 08:45 AM

    Union Budget 2026: ബജറ്റിന് അം​ഗീകാരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം: രാവിലെ 10.15ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും. ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള യോ​ഗമാണ് ചേരുക. തുടര്‍ന്ന് രാവിലെ 11ന് ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും. ബജറ്റിന് അവതരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടരക്ക് ധനമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തും.

  • 08:30 AM

    Union Budget 2026: നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിലേക്ക്

    കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനായി തന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

     

     

  • 08:15 AM

    Union Budget 2026: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു

    ബജറ്റിന് മുൻപ് വൻ  തിരിച്ചടി: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ₹50 വർദ്ധിച്ചു

  • 08:15 AM

    Union Budget 2026: സർക്കാർ 54.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത

    2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ 54.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത

     

  • 08:00 AM

    Union Budget 2026 Updates: ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നികുതി ഇളവുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ?

    മധ്യവർഗ്ഗമാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആദായ നികുതി ഇളവുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വർധന, നികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോയെന്നതാണ് ചോദ്യം.

  • 07:45 AM

    Union Budget 2026 Live Updates: ബജറ്റിനോളം ചർച്ചയാകുന്ന സാരികൾ

    കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ വരുമാന, ചെലവ് മുൻഗണനകൾക്കപ്പുറം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഫാഷൻ ലോകം ഒറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ഏത് നിറത്തിലുള്ള സാരി ആയിരിക്കും ധരിക്കുക എന്നതാണ്. വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഓരോ തവണയും ധനമന്ത്രിയുടെ പുത്തൻ ശൈലികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും കൈത്തറി സാരികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ധനമന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പത്മശ്രീ ജേതാവായ ദുലാരി ദേവി സമ്മാനിച്ച മധുബനി ആർട്ട് സാരിയായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്.

  • 07:30 AM

    Union Budget 2026 Live Updates: ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ

    നിർമല സീതാരാമൻ തുടർച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണ് ഇന്നത്തേത്.  ഇതോടെ തുടർച്ചയായി ഒൻപത് ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യധനമന്ത്രി എന്ന ചരിത്രനേട്ടം കൂടി അവർക്ക് സ്വന്തമാകും. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന്‍റെ റെക്കോർഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായിയുടെ പേരിലാണ്. മൊത്തം പത്ത് ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊറാർജിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടടുത്തെത്തുകയാണ് നിർമല സീതാരാമൻ. 1959 നും 1964 നും ഇടയിൽ ആറ് തവണയും, 1967 നും 1969 നും ഇടയിൽ നാല് തവണയുമാണ് മൊറാർജി ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

  • 07:15 AM

    Union Budget 2026 Latest Updates: കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധിയിലൂടെ നല്‍കുന്ന തുക ഉയര്‍ത്തുമോ?

    കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധിയിലൂടെ നല്‍കുന്ന തുക ഉയര്‍ത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കാര്‍ഷിക മേഖല. നിലവില്‍ ആറായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി നല്‍കുന്നത്. വിവിധ കാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ തുക വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 

  • 07:00 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെ

    കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകള്‍ ഏറെയാണ്. കേരളം അടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനമന്ത്രിയുടെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം അതിവേഗ റെയിൽ പാതയും എയിംസും വയനാട് പുനരധിവാസ ഫണ്ടുമൊക്കെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിട്ടുള്ളത്.

  • 06:45 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ബജറ്റ് അവതരണം എന്തുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചയായി?

    സാധാരണ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഞായറാഴ്ചയിലെ ബജറ്റ് അവതരണം കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അസാധാരണമായ നടപടിയാണ്. എന്നാൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. 

Union Budget 2026budget 2026Union BudgetNirmala SitharamanBudget

Trending News