Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ പൊലീസും ജനങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി; സം​ഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കാനിരിക്കെ

ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ ജനങ്ങളും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. മോ​ദിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഘർഷം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:09 AM IST
  • നാളെ ഇംഫാലിലും ചുരാചന്ദ്പൂരിലുമായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് മോ​ദിയെത്തുന്നത്.
  • മേഖലയിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇംഫാൽ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം നടത്താനിരിക്കെ മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം. ചുരാചന്ദ്പൂരിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി കെട്ടിയ തോരണം നശിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസും അക്രമികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി.

അതേസമയം, ദേശീയപാത ഉപരോധം താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാഗ സംഘടനകൾ. 2023ൽ മണിപ്പൂരില്‍ വംശീയ അക്രമം നടന്നതിനുശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്.

Also Read: CP Radhakrishnan Oath Taking Ceremony: രാജ്യത്തിന്‍റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ; സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും

നാളെ ഇംഫാലിലും ചുരാചന്ദ്പൂരിലുമായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് മോ​ദിയെത്തുന്നത്. മേഖലയിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ നിരോധിത സംഘടനകൾ രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആറ് സംഘടനകളാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ബഹിഷ്‌കരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

