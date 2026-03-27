  • Lockdown Rumours In India: ലോക്ക്ഡൗൺ കെട്ടുകഥ, രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യമില്ല; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി കേന്ദ്രം

Lockdown Rumours In India: ലോക്ക്ഡൗൺ കെട്ടുകഥ, രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യമില്ല; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി കേന്ദ്രം

Central Government: പൊതുഗതാഗതത്തിനോ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:28 AM IST
  • ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പുനൽകി
  • നിലവിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം ഇല്ലെന്നും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി

Lockdown Rumours In India: ലോക്ക്ഡൗൺ കെട്ടുകഥ, രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യമില്ല; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

കോവിഡ് കാലത്തെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചതിനെ ലോക്ക്ഡൗൺ സൂചനയായി ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുഗതാഗതത്തിനോ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ, ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പുനൽകി. നിലവിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം ഇല്ലെന്നും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഗാർഹിക എൽപിജി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ ഉടൻ എത്തുമെന്നും മന്ത്രിമാർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് പങ്കാളിയാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നൽകിയത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ എന്നിവരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾക്ക് പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞെങ്കിലും, യോഗം പൂർണ്ണ തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് താരിഖ് അൻവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

