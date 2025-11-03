English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Road Accident: നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ലോറി 17 വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 12 മരണം, 18 പേർക്ക് പരിക്ക്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:19 PM IST
  • ഹർമാഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്.
  • തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
  • റോഡ് നമ്പർ 14ൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് ലോറി നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു.

നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ലോറി 17 വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം. അപകടത്തിൽ 12 പേർ മരിച്ചു. കൂടാതെ 18 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജയ്പൂരിലെ ലോഹ മണ്ഡിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഹർമാഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. റോഡ് നമ്പർ 14ൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് ലോറി നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.

പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ മൂന്നുപേരെ എസ്എംഎസ് ആശുപത്രി ട്രോമാ സെന്ററിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനും വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

