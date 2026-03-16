പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിൽ എൽപിജി ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എവിടെ നിന്നും കേൾക്കാനുള്ളത്. എൽപിജി പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഹോട്ടലുകളും താമസ സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. ഗ്യാസ് തീരുമെന്ന പരിഭ്രാന്തിയിൽ ആളുകൾ പാനിക് ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.
ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയും പാചകവാതക ക്ഷാമവും കാരണം സിലിണ്ടറുകളുടെ ബുക്കിംഗിലും വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ആപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ച് പൊതുജനം ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗ് നടത്തുകയാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും താരമായിരിക്കുകയാണ് എൽപിജി.
പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ താരം!
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഔദ്യോഗിക എൽപിജി ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ' ആണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ആപ്ലിക്കേഷന് നേട്ടമുണ്ടായത്.
Also Read: Online Fraud: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പരാതി; കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 42 എംബിയുള്ള ഈ എൽപിജി ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡുകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുൻനിര കൺസ്യൂമർ ആപ്പുകളെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വൺ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് എൽപിജി ബുക്കിംഗിനുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചതാണ് ഈ ആപ്പിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കുതിപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണമായത്.
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്
ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് എൽപിജിയെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിച്ചത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കമുള്ള എൽപിജി, എണ്ണ കയറ്റുമതി കടന്നുപോകുന്ന നിർണായക സമുദ്ര ഇടനാഴിയാണ് ഹോർമൂസ്. ഹോർമൂസ് അടച്ചത് ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകത്തിന്റെയും വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് എൽപിജി ക്ഷാമവും നേരിട്ടു.
