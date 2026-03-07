LPG Cylinder: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങിൽ 21 ദിവസത്തെ നിയന്ത്രണം; എച്ച്പിയും ഐഒസിയും ലോക്ക് ഇൻ പിരീഡ് ഏർപ്പെടുത്തി

ന്യൂഡൽഹി: പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് പാചകവാതകത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുമെന്ന ഭീതിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും (ഐഒസി) ഭാരത് പെട്രോളിയവുമാണ് (ബിപിസിഎൽ) ഗാർഹിക എൽപിജി റീഫില്ലുകൾക്ക് 21 ദിവസത്തെ 'ലോക്ക്-ഇൻ പിരീഡ്' ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതായത്, ഒരു സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ബുക്കിംഗിനായി ചുരുങ്ങിയത് 21 ദിവസം കാത്തിരിക്കണം.
ALSO READ: അടുക്കള ബജറ്റ് താളംതെറ്റുമോ? പാചകവാതക വില കൂട്ടി, ഗാർഹിക-വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വൻ വർധനവ്; പുതിയ നിരക്കുകൾ...
നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
യുദ്ധം മൂലം വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ പോലും മുൻകൂട്ടി ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അമിത ഡിമാൻഡ്: യുദ്ധഭീതി മൂലം ബുക്കിംഗുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊൽക്കത്തയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കാറുള്ള ഒരു ലക്ഷം ബുക്കിംഗുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയായപ്പോഴേക്കും 1.5 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.
പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തടയുക: ആവശ്യത്തിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ച് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നത് തടയുന്നതിലൂടെ വിതരണ ശൃംഖലയെ സുസ്ഥിരമാക്കാൻ സാധിക്കും.
സിലിണ്ടറുകളുടെ കുറവ്: ഉപഭോക്താക്കൾ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ശൂന്യമായവ തിരികെ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
വിപണി സുരക്ഷിതമെന്ന് അധികൃതർ
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പാചകവാതകത്തിന് ക്ഷാമമില്ലെന്നും വിതരണ ശൃംഖല സുരക്ഷിതമാണെന്നും എണ്ണക്കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. പരിഭ്രാന്തി മൂലം ജനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ബുക്കിംഗ് നടത്തരുതെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത്തരം അമിത ബുക്കിംഗുകൾ വിതരണ ശൃംഖലയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുമെന്ന് എൽപിജി ഡീലർമാരുടെ വക്താവ് ബിജോൺ ബിഹാരി ബിശ്വാസ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഉപഭോക്താക്കൾ ഭീതിയിലാകേണ്ടതില്ല. വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ലോക്ക്-ഇൻ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ ബുക്കിംഗുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്-" ബിജോൺ ബിഹാരി ബിശ്വാസ് പറഞ്ഞു. ലോക്ക്-ഇൻ പിരീഡ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കൃത്രിമമായുണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് കുറയുമെന്നും അർഹരായവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് വിതരണക്കാരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.