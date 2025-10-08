Truck Exploded: ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ച ട്രക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഉഗ്രസ്ഫോടനം

ജയ്പൂർ: ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉഗ്രസ്ഫോടനം. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലാണ് ഉഗ്രസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പൂർണായി കത്തിനശിച്ചു. ജയ്പൂർ അജ്മീർ ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കയറ്റി വന്ന ട്രക്ക് മറ്റൊരു ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെവരെ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.
#WATCH | A massive fire broke out near the Sawarda culvert in the Mauzamabad area on the Jaipur-Ajmer highway, after a vehicle allegedly hit a truck loaded with gas cylinders. pic.twitter.com/eHLiCfujbu
— ANI (@ANI) October 7, 2025
