Truck Exploded: ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ച ട്രക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഉഗ്രസ്ഫോടനം

LPG cylinders laden truck exploded: ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കയറ്റി വന്ന ട്രക്ക് മറ്റൊരു ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 8, 2025, 09:34 AM IST
  • സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായി തകർന്നു
  • ജയ്പൂർ അജ്മീർ ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്

  1. Explosion: മണിപ്പൂരിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു, അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്

Truck Exploded: ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ച ട്രക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഉഗ്രസ്ഫോടനം

ജയ്പൂർ: ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉ​ഗ്രസ്ഫോടനം. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലാണ് ഉ​ഗ്രസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പൂർണായി കത്തിനശിച്ചു. ജയ്പൂർ അജ്മീർ ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കയറ്റി വന്ന ട്രക്ക് മറ്റൊരു ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെവരെ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിലെ ​ഗതാ​ഗതം നിർത്തിവച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

