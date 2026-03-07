LPG Price Hike: അടുക്കള ബജറ്റ് താളംതെറ്റുമോ? പാചകവാതക വില കൂട്ടി, ഗാർഹിക-വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വൻ വർധനവ്; പുതിയ നിരക്കുകൾ...

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂട്ടി. 14.2 കിലോ ഭാരമുള്ള ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 60 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ വില ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. അടുക്കള ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും കൂട്ടി. 19 കിലോ ഭാരമുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 115 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ വില വർധനവ് സാരമായി ബാധിക്കും.
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇപ്രകാരം...
- ഡൽഹിയിൽ സിലിണ്ടറിന് 853 രൂപയിൽ നിന്ന് വില 913 രൂപയായി വർധിച്ചു.
- മുംബൈയിൽ പഴയ നിരക്ക് 852.50 രൂപയായിരുന്നു. പുതിയ നിരക്ക് വന്നതോടെ ഇത് 912.50 രൂപയാകും.
- കൊൽക്കത്തയിൽ സിലിണ്ടർ വില 879 രൂപയിൽ നിന്ന് 939 രൂപയാകും.
- ചെന്നൈയിൽ 868.50 രൂപയായിരുന്ന സിലിണ്ടറിന് 928.50 രൂപയാകും ഇനി വില.
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇങ്ങനെ...
- ഡൽഹി - 1768.50 രൂപയിൽ നിന്ന് 1883 രൂപയായി വർധിച്ചു.
- മുംബൈ - 1720.50 രൂപയിൽ നിന്ന് 1835 രൂപയായി ഉയർന്നു.
- കൊൽക്കത്ത - 1875.50 രൂപയിൽ നിന്ന് 1990 രൂപയായി.
- ചെന്നൈ - 1929 രൂപയിൽ നിന്ന് 2043.50 രൂപയായും വില വർധിക്കും.
അതേസമയം രാജ്യത്ത് ഇന്ധനത്തിന് യാതൊരുവിധ ക്ഷാമവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.
