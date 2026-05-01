LPG Price Hike: ഇരുട്ടടി! വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് കുത്തനെ വില കൂട്ടി; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തിനടുത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 19 കിലോ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 993 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത്.
Prices of 19 KG Commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. A 19 Kg cylinder will cost Rs 3071.50 in Delhi from today. No change in domestic cylinder prices: Sources
ഡൽഹിയിൽ 2078 ആയിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 3071 രൂപയായി. അഞ്ച് കിലോയുടെ മിനി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും വർധിക്കും. അതേസമയം, ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
The retail prices of petrol, diesel, and domestic LPG (14.2 kg cylinders) have remained unchanged, fully insulating domestic consumers from the recent increase in international fuel prices. No change in prices of domestic LPG (14.2 kg) for 33 crore domestic LPG consumers. No…
ഇറാനിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണയാണ് 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചത്. മാർച്ചിൽ 144 രൂപ ഏപ്രിൽ 1ന് 200 രൂപയോളം എന്നിങ്ങനെയാണ് മുൻപ് വർധിപ്പിച്ചത്. യുഎസ് വീണ്ടും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് വീണ്ടും വില വർധന.
