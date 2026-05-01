English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
LPG Price Hike: ഇരുട്ടടി! വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് കുത്തനെ വില കൂട്ടി; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തിനടുത്ത്

LPG Cylinder Price Hike In India: ഡൽഹിയിൽ 2078 ആയിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 3071 രൂപയായി. അഞ്ച് കിലോയുടെ മിനി ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും വർധിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 1, 2026, 08:36 AM IST
  • ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല
  • ഇറാനിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണയാണ് 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചത്

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 19 കിലോ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 993 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഡൽഹിയിൽ 2078 ആയിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 3071 രൂപയായി. അഞ്ച് കിലോയുടെ മിനി ​ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും വർധിക്കും. അതേസമയം, ​ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഇറാനിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണയാണ് 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചത്. മാർച്ചിൽ 144 രൂപ ഏപ്രിൽ 1ന് 200 രൂപയോളം എന്നിങ്ങനെയാണ് മുൻപ് വർധിപ്പിച്ചത്. യുഎസ് വീണ്ടും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് വീണ്ടും വില വർധന.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Commercial LPG PriceLPG cylinder priceLPG Cylinder Price Today

Trending News