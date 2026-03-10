English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • LPG Production: മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിലെ സം​​ഘർഷ സാഹചര്യം; എൽപിജി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

LPG Production: മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിലെ സം​​ഘർഷ സാഹചര്യം; എൽപിജി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

LPG production increase: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളോട് (റിഫൈനറികൾ) എൽപിജി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:29 PM IST
  • അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പൂർണ്ണമായും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം
  • പഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസത്തെ ഇടവേള നിർബന്ധമാക്കി

Read Also

  1. LPG Price: പാചക വാതക വിലയിൽ വർധനവ്; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Trending Photos

Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
7
Mercury Transit 2026
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
LPG Production: മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിലെ സം​​ഘർഷ സാഹചര്യം; എൽപിജി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പാചകവാതകം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളോട് (റിഫൈനറികൾ) എൽപിജി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. ഇങ്ങനെ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പൂർണ്ണമായും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.

Add Zee News as a Preferred Source

വിതരണ നിയന്ത്രണവും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തടയലും

നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിപണിയിലെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിനായി പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസത്തെ ഇടവേള (ഇന്റർ ബുക്കിങ് പിരീഡ്) നിർബന്ധമാക്കി. ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുൻഗണന ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുൻഗണനാ ക്രമം

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എൽപിജി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സർക്കാർ വ്യക്തമായ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന നൽകും.

വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എൽപിജി ആവശ്യകത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണം.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ പ്രതികരണം

ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഭദ്രമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത സുരക്ഷിതമായ പാതകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതി തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

LPGLPG Production

Trending News