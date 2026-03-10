ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പാചകവാതകം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളോട് (റിഫൈനറികൾ) എൽപിജി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. ഇങ്ങനെ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പൂർണ്ണമായും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.
In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use.
The ministry has prioritised domestic LPG supply to…
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026
വിതരണ നിയന്ത്രണവും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തടയലും
നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിപണിയിലെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിനായി പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസത്തെ ഇടവേള (ഇന്റർ ബുക്കിങ് പിരീഡ്) നിർബന്ധമാക്കി. ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുൻഗണന ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുൻഗണനാ ക്രമം
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എൽപിജി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സർക്കാർ വ്യക്തമായ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന നൽകും.
വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എൽപിജി ആവശ്യകത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണം.
കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ പ്രതികരണം
ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഭദ്രമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത സുരക്ഷിതമായ പാതകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന ഇറക്കുമതി തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
