LPG Shortage Crisis: പാചക വാതക ക്ഷാമം നേരിടാൻ പുതിയ നീക്കം; സിലിണ്ടറിലെ പാചക വാതകത്തിന്റെ അളവ് 10 കിലോയായി കുറച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പാചകവാതക ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സിലിണ്ടറുകളിലെ എൽ.പി.ജി.യുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ 14.2 കിലോ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളിൽ അത് 10 കിലോയായി കുറച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം.
ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്ക് പരമാവധി ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ധനം എത്തിക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുദ്ധ സാഹചര്യം കാരണം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ എൽ.പി.ജി. കപ്പലുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിയ കപ്പലുകളിലാകട്ടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ള ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതോടെ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലും ആനുപാതികമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.
സാധാരണ ഗതിയിൽ 35 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ ലഭിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ, 10 കിലോയാക്കി കുറച്ചാലും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബോട്ലിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ സാങ്കേതികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെയും റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളുടെയും അനുമതിയും ഇതിന് അനിവാര്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കമ്പനികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
