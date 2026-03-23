English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
LPG Shortage Crisis: പാചക വാതക ക്ഷാമം നേരിടാൻ പുതിയ നീക്കം; സിലിണ്ടറിലെ പാചക വാതകത്തിന്റെ അളവ് 10 കിലോയായി കുറച്ചേക്കും

LPG Shortage Crisis India: 14.2 കിലോ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളിൽ അത് 10 കിലോയായി കുറച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:58 PM IST
  • എൽ.പി.ജി. കപ്പലുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന
  • യുദ്ധ സാഹചര്യം കാരണം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്

Read Also

ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പാചകവാതക ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സിലിണ്ടറുകളിലെ എൽ.പി.ജി.യുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ 14.2 കിലോ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളിൽ അത് 10 കിലോയായി കുറച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം.

Add Zee News as a Preferred Source

ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്ക് പരമാവധി ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ധനം എത്തിക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുദ്ധ സാഹചര്യം കാരണം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ എൽ.പി.ജി. കപ്പലുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിയ കപ്പലുകളിലാകട്ടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ള ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതോടെ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലും ആനുപാതികമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.

സാധാരണ ഗതിയിൽ 35 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ ലഭിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ, 10 കിലോയാക്കി കുറച്ചാലും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബോട്‌ലിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ സാങ്കേതികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെയും റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളുടെയും അനുമതിയും ഇതിന് അനിവാര്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കമ്പനികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

LPG ShortageLPG Shortage Crisis

Trending News