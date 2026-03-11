LPG Cylinder Shortage: പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു; ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ എൽപിജി വിതരണ ശൃംഖല തകിടം മറിയുന്നു. ഇന്ധന ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ക്ലൗഡ് കിച്ചനുകൾ, കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി അവശ്യസേവന നിയമം (എസ്മ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണവും മുൻഗണനയും
പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വിതരണത്തിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഗാർഹിക മേഖല: വീടുകളിലേക്കുള്ള സിലിണ്ടർ ബുക്കിംഗിന് ഇനി മുതൽ 25 ദിവസത്തെ ഇടവേള നിർബന്ധമാക്കി. എന്നാൽ നിലവിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.
മുൻഗണനാ വിഭാഗം: ആശുപത്രികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് വിതരണത്തിൽ ആദ്യ പരിഗണന നൽകുന്നത്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്കാണ് പരിഗണന നൽകുന്നത്.
വ്യവസായങ്ങൾ: വളം ഉൽപാദകർക്ക് 70 ശതമാനവും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ശരാശരി ഉപഭോഗത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും മാത്രമേ പാചകവാതകം നൽകുകയുള്ളൂ.
പരിശോധന: ഹോട്ടലുകളിലെയും വ്യവസായങ്ങളിലെയും വിതരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രം മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാനാണ് നീക്കം.
ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം കടുക്കുന്നു
കേരളത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾക്ക് അഞ്ചിലധികം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ (100 കിലോയിൽ കൂടുതൽ) സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ലൈസൻസുള്ള വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ഉണ്ടാകും. കരിഞ്ചന്തയും ദുരുപയോഗവും തടയാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ബെംഗളൂരു പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പല ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷണ മെനു പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ചയോടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ.
എൽപിജി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കെവൈസി നിർബന്ധം
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾ ഉടൻ തന്നെ ഇ-കെവൈസി (e-KYC) നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സ്മാർട് ഫോൺ വഴിയോ ഗ്യാസ് ഏജൻസി വഴിയോ ഇത് ചെയ്യാം. www.pmuy.gov.in/e-kyc.html എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്യാസ് കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകൾ വഴിയോ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം.
വിമാനയാത്ര ചെലവേറും: ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും ഇന്ധന സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിക്കും.
ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വിലക്കയറ്റം: ബെംഗളൂരുവിൽ ഓട്ടോ ഗ്യാസ് ലിറ്ററിന് 65 രൂപയിൽ നിന്ന് 80 രൂപയായി ഉയർന്നു. പല സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചുപൂട്ടി.
ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വിപണി: ഗ്യാസ് ക്ഷാമം ഭയന്ന് ജനങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകളുടെ വിൽപനയിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഭീഷണി: ലോകത്തെ എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ സ്ഥാപിച്ച മൈനുകൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയായി തുടരുന്നു.
ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ റിലയൻസ്
രാജ്യത്തെ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജാംനഗർ റിഫൈനറിയിലെ ഉൽപാദനം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രകൃതിവാതകം മുൻഗണനാ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടെങ്കിലും, യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും വിപണി സാധാരണ നിലയിലാകാൻ മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.