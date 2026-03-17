LPG Shortage Updates: ഹോർമുസ് കടക്കാൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകാതെ ഇറാൻ; രാജ്യത്ത് എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷം, ചർച്ച തുടരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. കൂടുതൽ ടാങ്കറുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ അനുമതി നൽകാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ 93 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായതും വാണിജ്യ എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതും രാജ്യത്തെ ഹോട്ടൽ മേഖലയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല ചെറുകിട റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഇതിനോടകം പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു.
അതേസമയം, സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കർ മുംബൈ തീരത്തെത്തിയത് ആശ്വാസകരമായി. സൗദി അറേബ്യയിലെ റാസ് തനൂറയിൽ നിന്ന് 1.35 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഇന്ധനവുമായി എത്തിയ സ്മിർണി എന്ന ലൈബീരിയൻ കപ്പലിലെ എണ്ണ എച്ച്പിസിഎൽ റിഫൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റിത്തുടങ്ങി.
ഇതിനുമുമ്പ് മാർച്ച് 11-ന് ഷെൻലോംഗ് സൂയസ്മാക്സ് എന്ന കപ്പലും സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു എൽപിജി ടാങ്കറും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറും കൂടി ഗുജറാത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ ഓയിൽ ടെർമിനലിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം എണ്ണ കയറ്റുമതിയെ ഭാഗികമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
