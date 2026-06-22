ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ച് പ്രദേശത്തുള്ള കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 14 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. നിരവധി പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 12ഓളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മൂന്ന് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കോച്ചിംഗ് സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ നിലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം?
കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു വൈദ്യുത സ്പാർക്കിൽ നിന്നാകാം തീ പടർന്നതെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്.
ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് പറഞ്ഞത്...
കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം "അതീവ സങ്കടകരമായ" വാർത്തയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായവും സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.