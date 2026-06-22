Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Lucknow Fire Accident: അതിവേ​ഗം തീപടർന്നു, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴേക്ക് ചാടി; 14 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം?

Lucknow Fire Accident: അതിവേ​ഗം തീപടർന്നു, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴേക്ക് ചാടി; 14 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം?

കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു വൈദ്യുത സ്പാർക്കിൽ നിന്നാകാം തീപടർന്നതെന്നാണ് വിവരം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:36 PM IST
Lucknow Fire Accident: അതിവേ​ഗം തീപടർന്നു, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴേക്ക് ചാടി; 14 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം?
Image Credit: Fire Accident | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഡിഫെൻഡർ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് പുറത്തേക്ക്
FIFA world cup 20261 hr ago
2
Lucknow Fire Accident1 hr ago
3
Nipah Alert2 hrs ago
4
Lucknow Fire Accident3 hrs ago
5
Indian Railway3 hrs ago