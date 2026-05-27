CPM Delhi Protest: ഡൽഹിയിൽ ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സിപിഎം നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. മാര്ർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിലുൾപ്പെടെ റെയ്ഡ് നടന്നതിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ആസ്ഥാനത്തേക്കും സിപിഎം മാർച്ച് നടത്തി. മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതോടെ നേതൃത്വം നൽകിയ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ഏകാധിപത്യം അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുദ്യാവാക്യം മുഴക്കി കൊണ്ടാണ് നേതാക്കൾ മാർച്ച് നടത്തിയത്.
ബൃന്ദ കാരാട്ട് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. അറസ്റ്റ് തടയാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നേതാക്കളെ നീക്കുകയായിരുന്നു. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വിജു കൃഷ്ണനെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത്. മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.
മാസപ്പടിക്കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലടക്കം 12 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ പിണറായിയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.