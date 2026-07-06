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Maharashtra Monsoon News: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ 13 മരണം; റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ, മുംബൈയിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും

Mumbai Rain Updates: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈ-പുണെ ഘാട്ട് (ചുരം) മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ഇത് ഇരു നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള റെയിൽ, റോഡ് ഗതാഗതത്തെ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുത്തി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:03 PM IST
Maharashtra Monsoon News: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ 13 മരണം; റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ, മുംബൈയിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും
Image Credit: Mumbai Rain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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