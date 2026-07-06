/Maharashtra Monsoon News: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ 13 മരണം; റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ, മുംബൈയിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും

മുംബൈ: കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 13 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ മന്ഖുര്ദ് ജനത നഗറിൽ ഗ്രൗണ്ട്-പ്ലസ്-ത്രീ ഘടനയില് നിര്മിച്ച കുടില് തകര്ന്ന് ആറ് പേര് മരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് ഇപ്പോഴും മഴ അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്.
പലയിടങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. മുംബൈ- പൂനെ ടണലില് പുലർച്ചെയോടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുകയും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങള് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. മുംബൈയില് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂനെയില് റെഡ് ആലേര്ട്ട് തുടരും. അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂനെ, മുംബൈ, താനെ, നവി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും, നദികൾ, അരുവികൾ, മറ്റ് അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്നും, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും പൂനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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