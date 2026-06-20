/മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്ഷേത്ര മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണ് നാല് മരണം; 20ലേറെ പേർക്ക് പരുക്ക്

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്ഷേത്ര മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണ് നാല് മരണം. പർഭാനി ജില്ലയിലെ യഷ്വാദി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നുവീണത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
അപകടസമയത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 27 പേരെ അധികൃതർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരിൽ ഏഴ് പേർ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും 20 പേർ ആർപി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സഭാ മണ്ഡപത്തിലെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
The loss of lives due to the collapse of a wall in Parbhani, Maharashtra, is deeply saddening. My thoughts are with those who have lost their loved ones in this mishap. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2026
നിർമാണത്തിലിരുന്ന തൂണുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ പാളിച്ചയാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശത്തെ എംഎൽഎ രാജേഷ് വിതേക്കർ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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