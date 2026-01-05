English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thorium Research: 70 വർഷമായിട്ടും ബാർക്കിന് സാധിക്കാത്തത്, നേട്ടം കൊയ്ത് യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; തോറിയം ഇന്ധനരംഗത്തെ വൻ മുന്നേറ്റം, പിന്നണിയിൽ അനിൽ കകോദ്കർ

Thorium Research: 70 വർഷമായിട്ടും ബാർക്കിന് സാധിക്കാത്തത്, നേട്ടം കൊയ്ത് യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; തോറിയം ഇന്ധനരംഗത്തെ വൻ മുന്നേറ്റം, പിന്നണിയിൽ അനിൽ കകോദ്കർ

ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ അനിൽ കകോദ്കറിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:08 PM IST
  • ഏതാണ്ട് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തോറിയം ഗവേഷണം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു രാജ്യത്താണ് (അമേരിക്ക) ഈ ഊർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. അനിൽ കകോദ്കർ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി.

Thorium Research: 70 വർഷമായിട്ടും ബാർക്കിന് സാധിക്കാത്തത്, നേട്ടം കൊയ്ത് യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; തോറിയം ഇന്ധനരംഗത്തെ വൻ മുന്നേറ്റം, പിന്നണിയിൽ അനിൽ കകോദ്കർ

കഴിഞ്ഞ 70 വർഷത്തോളമായി തോറിയം ​ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ദശാബ്ദങ്ങളായി പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാ​ഗമായി നൂറ് കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. 

ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായ ഹോമി ജെ. ഭാഭ വിഭാവനം ചെയ്ത 'ത്രിതല ആണവോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ' അവസാന ഘട്ടമാണ് ഈ തോറിയം അധിഷ്ഠിത റിയാക്ടറുകൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോറിയം ശേഖരങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിർണ്ണായകമായ ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന് (BARC) സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

എന്നാൽ, വെറും എട്ട് വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ ക്ലീൻ കോർ തോറിയം എനർജി (CCTE) എന്ന അധികമാരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു കമ്പനി ഇതിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രലോകത്തെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകം ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഇന്ധനമാണ് ('ANEEL' - Advanced Nuclear Energy for Enriched Life) ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുത്.

Also Read: US Vice President JD Vance: യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം; ഒരാൾ പിടിയിൽ, അന്വേഷണം

തോറിയം ഗവേഷണം (Thorium Research)

ഏതാണ്ട് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തോറിയം ഗവേഷണം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു രാജ്യത്താണ് (അമേരിക്ക) ഈ ഊർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. അനിൽ കകോദ്കർ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി. തോറിയം ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം. 

എന്നാൽ ബാർക്കിൽ (BARC) സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ക്ലീൻ കോർ തോറിയം എനർജി (CCTE) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഈ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ബാർക്കിന്റെ (BARC) മേധാവിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം തോറിയം പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും പ്രഷറൈസ്ഡ് ഹെവി വാട്ടർ റിയാക്ടറുകളുടെ (PHWR) എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കകോദ്കറും സംഘം തോറിയം ഇന്ധന ആശയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹെവി വാട്ടർ റിയാക്ടറിനായി (AHWR) പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ഗവേഷക സംഘം തോറിയം അധിഷ്ഠിത ഇന്ധന ബണ്ടിലുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും, കോർ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലാറ്റനിംഗിനും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികിരണ പ്രക്രിയകൾക്കുമായി അവ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഹെവി വാട്ടർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യകാല പി.എച്ച്.ഡബ്ല്യു.ആർ കോറുകളിൽ തോറിയം ഓക്സൈഡ് അഥവാ തോറിയ പെല്ലറ്റുകളും ഈ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സൈറസ്, ധ്രുവ തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ റിയാക്ടറുകളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ തോറിയം ഇന്ധനം വികിരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. തോറിയം ചക്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമിനി റിയാക്ടറിലും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചു.

എന്നാൽ ഇത്രയേറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അന്തിമ വിജയം നേടിയത് യുഎസിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ്.  ഡോ. അനിൽ കകോദ്കർ ആ കമ്പനിയുടെ ഉപദേശക സമിതി അംഗമാണ്. 'ANEEL' എന്ന പേര് പോലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം തോറിയം ചർച്ചകളിൽ നാം ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ആശയങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ്.

മെഹുൽ ഷാ 2017-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ക്ലീൻ കോർ തോറിയം എനർജി. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സി.ഇ.ഒയും. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ധനമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ മകനും 'റിന്യൂ' (ReNew) സ്ഥാപകനുമായ സുമന്ത് സിൻഹ, കോഗ്നിസന്റ് മുൻ സി.ഇ.ഒ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി മുൻ ചെയർമാൻ ദീപക് പരേഖ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യകാല ധനസമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് എം.കെ. നാരായണനും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപദേശകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Thorium researchIndia’s Thorium researchUS Startupതോറിയം ​ഗവേഷണംയുഎസ് കമ്പനി

