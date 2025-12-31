English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  നാഗ്പൂരിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥനാ യോ​ഗത്തിനിടെ മലയാളി വൈദികനും ഭാര്യയും സഹായിയും കസ്റ്റഡിയിൽ

Malayali Priest Custody:

ക്രിസ്തുമസ് പ്രാർത്ഥനാ യോ​ഗത്തിനിടെയാണ് നാ​ഗ്പൂർ പോലീസ് മൂവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 07:08 AM IST
  • നാഗ്പുരിലെ ഷിംഗോഡിയിലാണ് സംഭവം.
  • നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പോലീസ് നടപടിയെന്ന് സി എസ് ഐ ദക്ഷിണ മേഖല മഹായിടവക വിശദമാക്കി.

  1. Police Officer Found Dead: രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല; തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ പോലീസുകാരനെ സ്റ്റേഷൻ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി, സംഭവം മുഹമ്മയിൽ

Malayali Priest Custody: നാഗ്പൂരിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥനാ യോ​ഗത്തിനിടെ മലയാളി വൈദികനും ഭാര്യയും സഹായിയും കസ്റ്റഡിയിൽ

മുംബൈ: നാഗ്പൂരിൽ മലയാളി വൈദികനേയും ഭാര്യയെയും സഹായിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്. നാഗ്പൂർ മിഷനിലെ ഫാദർ സുധീർ, ഭാര്യ ജാസ്മിൻ, ഇവരുടെ സഹായി എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ക്രിസ്തുമസ് പ്രാർത്ഥനാ യോ​ഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് പോലീസ് മൂന്ന് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നാഗ്പുരിലെ ഷിംഗോഡിയിലാണ് സംഭവം. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പോലീസ് നടപടിയെന്ന് സി എസ് ഐ ദക്ഷിണ മേഖല മഹായിടവക വിശദമാക്കി. എന്നാൽഇക്കാര്യം പോലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

MaharashtraMalayali Priest CustodyPoliceമഹാരാഷ്ട്രനാ​ഗ്പൂർ

