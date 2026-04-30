Kanyakumari Death: വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയ മലയാളി സഹോദരിമാർ കന്യാകുമാരിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കന്യാകുമാരി: കന്യാകുമാരിയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയ മലയാളി സഹോദരിമാർ മരിച്ച നിലയിൽ. കോട്ടയം സ്വദേശികളായ മീര ഫിലിപ് (35), ആനി ഫിലിപ് (32) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഹോട്ടലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഇരുവരെയും തിരികെ കാണാതായതോടെ കുടുംബം പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മധുര, രാമേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിയത്. 15 വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇവരെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതായതോടെയാണ് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
