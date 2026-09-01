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Mamata Banerjee Niece Death: മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവൾ തൂങ്ങിമരിച്ചു, കാരണം?

മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവൾ ബ്രിസ്റ്റി മുഖർജിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത.

Written ByKarthika V
Published: Sep 01, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:04 PM IST
Mamata Banerjee Niece Death: മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവൾ തൂങ്ങിമരിച്ചു, കാരണം?
Image Credit: Mamata Banerjee Niece | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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