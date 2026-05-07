രാജിവയ്ക്കാതെ മമത ബാനർജി; പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി

നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാലാണ് പിരിച്ചുവിട്ടതെന്നാണ് ഗവർണർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 7, 2026, 10:52 PM IST
  • ബംഗാളിൽ ഫലം വന്ന് മൂന്നാം ദിവസവും സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ മമത ബാനർജി തയ്യാറായില്ല.
  • ജനവിധി അട്ടിമറിച്ചതാണെന്ന നിലപാടിൽ തുടർന്ന മമത ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി പദം, രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും.
  • പശ്ചിമബം​ഗാൾ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ​ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ്.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ മമത ബാനർജി കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവർണർ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടത്. നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാലാണ് പിരിച്ചുവിട്ടതെന്നാണ് ഗവർണർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. 

ബംഗാളിൽ ഫലം വന്ന് മൂന്നാം ദിവസവും സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ മമത ബാനർജി തയ്യാറായില്ല. ജനവിധി അട്ടിമറിച്ചതാണെന്ന നിലപാടിൽ തുടർന്ന മമത ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി പദം, രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും. പശ്ചിമബം​ഗാൾ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ​ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ്. 

ജനവിധി ബിജെപി അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മമത ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഇതുവരെ രാജിവച്ചിട്ടില്ല. മമത മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു എന്നത് പ്രതിസന്ധിയാണ്. ​ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോ​ഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മമതയെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ ഇന്നോ നാളെയോ ​ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 

മുഖ്യമന്ത്രിയിലുള്ള പ്രീതി ​പിൻവലിക്കുന്നതായി ​ഗവർണർക്ക് അറിയിക്കാനാകും. ഹ്രസ്വ കാലത്തേക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പോലുള്ള നടപടി വേണമോ എന്നതടക്കം ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. അതേസമയം, മമത ബാനർജി ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും, മമതയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നുമാണ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വിമർശനം.

