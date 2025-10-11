English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mystery at Bengaluru Pub: പബ്ബിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശൗചാലയത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചനിലയില്‍; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പടിഞ്ഞാറൻ ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു പബ്ബിലെ ശുചിമുറിയിൽ 31 വയസ്സുള്ളയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 11, 2025, 12:49 PM IST
  • പബ്ബിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശൗചാലയത്തിൽ യുവാവ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി
  • സംഭവം ബെംഗളൂരുവിലാണ്
  • ഇവിടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാനേജരായ മേഘരാജിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

ബെംഗളൂരു: പബ്ബിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശൗചാലയത്തിൽ യുവാവ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം ബെംഗളൂരുവിലാണ്. ഇവിടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാനേജരായ മേഘരാജിനെയാണ് പബ്ബിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശൗചാലയത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: കര്‍ണാടകയില്‍ സ്കൂളിന് തീപിടിച്ചു; എട്ടുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇയാൾ വ്യഴാഴ്ച രാത്രി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  പബ്ബിലെ പാര്‍ട്ടിക്കിടെയിൽ ഇയാൾ ബിയര്‍ കഴിച്ചിരുന്നു. ശേഷം അര്‍ധരാത്രിയോടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം പുറത്തേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും മനംപിരട്ടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ശൗചാലയത്തില്‍ പോകുന്നതിനായി പബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. 

Also Read: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കഴുകന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന യുവാവ്, വീഡിയോ വൈറൽ!

പിന്നീട് ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വരാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സുഹൃത്തുകള്‍ അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞല്ല. പിന്നീട് പബ്ബ് അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് അവര്‍ നടത്തിയ തിരിച്ചിലിൽ വനിതകളുടെ ശൗചാലയത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

