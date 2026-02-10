Manipur Violence: മണിപ്പൂർ സംഘർഷം; നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഉഖ്രൂലിലെ സംഘര്ഷം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആളുകള് കൂട്ടം കൂടിയാല് കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കൊടുവില് ഉഖ്രുലിൽ പുതിയ അക്രമസംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും ഇവിടെ കുക്കി-നാഗ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടേതുമായി അന്പതോളം വീടുകള്ക്ക് തീയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അക്രമം നിയന്ത്രിക്കാന് വന് തോതില് കേന്ദ്രസേനയെ ജില്ലയില് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലോസിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് വീണ്ടും അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉഖ്രുലിൽ അനിശ്ചിതകാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഗ-കുക്കി യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ നിസ്സാര വാക്കുതർക്കമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും വൻ കലാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. ഉഖ്രുലിലെ ലിറ്റാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നാഗ യുവാവിനെ കുക്കി വിഭാഗക്കാർ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് രാത്രിയോടെ അക്രമാസക്തമായത്.
