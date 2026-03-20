Supreme Court: വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ജോലിക്കാരിയെ അല്ല..! വീട്ടുജോലികൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണം; സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീകൾ പാചകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് 'ക്രൂരത' ആയി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഒരു വിവാഹമോചനക്കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
''ഒരു വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ അല്ല, ഒരു ജീവിതപങ്കാളി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്'' എന്നായിരുന്നു കേസ് പരിഗണിക്കവെ ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കാലം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വീട്ടുജോലികൾ ഭാര്യയുടെ മാത്രം കടമയല്ലെന്നും ഭർത്താവും ഇവയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാചകം, തുണിനനയ്ക്കൽ, പാത്രം കഴുകൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് പറഞ്ഞു.
2017ൽ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളും വിവാഹമോചന കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഇവർക്ക് എട്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മാറിയെന്നും തന്നെയും മാതാപിതാക്കളെയും മോശം ഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരനായ ഭർത്താവ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ഭക്ഷണം തയാറാക്കിയില്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നും ഇയാൾ ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ പ്രസവത്തിനായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്മതത്തോടെയാണെന്നായിരുന്നു ഭാര്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും തന്റെ വീട്ടുകാരോട് സ്വർണ്ണവും പണവും ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്നും ഭാര്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഫാമിലി കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും വ്യത്യസ്ത വിധികളാണ് കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റം ക്രൂരതയാണെന്ന ഭർത്താവിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു ഫാമിലി കോടതി ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഫാമിലി കോടതിയുടെ വിവാഹമോചന വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഭർത്താവ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതിയാണ് "പാചകം ചെയ്യാത്തത് ക്രൂരതയല്ല" എന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അടുത്ത വാദം നടക്കുന്ന ദിവസം ഭർത്താവും ഭാര്യയും നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
