/Fire Breakout: വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ വൻ തീപിടുത്തം; 9 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

ആന്ധ്രാപ്രദശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ഒമ്പത് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദ്രാവക സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഉരുകിയ ലോഹം (Liquid Steel) പെട്ടെന്ന് തെറിച്ചാണ് വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മറ്റ് നിരവധി തൊഴിലാളികളെ മെഡിക്കോവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
മരിച്ചവരിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും ഔട്ട്സോഴ്സ് തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അപകടം നടന്നയുടനെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പ്ലാന്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്ത് ആകെ 16 പേരുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതുവരെ 9 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പരിക്കേറ്റ 2 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.
പ്ലാന്റിലെ എസ്എംഎസ്-2 (സ്റ്റീൽ മെൽറ്റിംഗ് ഷോപ്പ്-2) വിഭാഗത്തിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു ലാഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലിക്വിഡ് സ്റ്റീൽ മാറ്റുന്നതിനിടെ, ലോഹം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അധികൃതർ വിലയിരുത്തുകയാണ്. തീപിടുത്തതിന് കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി. തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പരിക്കേറ്റവർക്ക് നൽകുന്ന വൈദ്യസഹായം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ നൽകാനും ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാനും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി
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