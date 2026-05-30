/Bengaluru School Fire: ബെംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആർക്കും പരിക്കില്ല, ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തം

Bengaluru School Fire: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേനലവധി ആയിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്.
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ സ്കൂളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. നാഗദേവനഹള്ളിയിലെ കൗസല്യ സ്കൂളിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ആർക്കും പരിക്കില്ല. മൂന്ന് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. രാവിലെ 9.30ഓടെയാണ് ചിത്രകൂട കൗസല്യ സ്കൂളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിന്നാലെ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് ഓഡിറ്റോറിയം ഉള്ള നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
വളരെ വേഗത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തീ കൂടുതൽ പടരുന്നത് തടയാനായി എന്നും പെട്ടെന്ന് തീയണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാം തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ടില്ലാത്തിനാൽ വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തീപിടിത്തത്തിൽ നശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലെ ഭൂമിത്തർക്കം; കർണാടകയിൽ വെടിവച്ചും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആറുപേരെ!
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ വിജയപുരയിൽ ഭൂമിതർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചഡച്ചൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഗോവിന്ദപുർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. ചന്ദു നിരാലെ, ദുന്ദപ്പ നിരാലെ, ശിവപുത്ര നിരാലെ, രാഹുൽ നിരാലെ, സമർത്ഥ് നിരാലെ, ഷബീർ നദാഫ് എന്നിവരാണ് വെടിയേറ്റും വെട്ടേറ്റും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
നിരാലെ, ഗോളഗി കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമിതർക്കമാണ് ഒടുവിൽ കൂട്ടക്കൊലയിൽ കലാശിച്ചത്. ഗോളഗി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം ആറ് പേരെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.