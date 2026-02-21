English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Meerut Metro: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ മീററ്റിൽ; മണിക്കൂറിൽ 120 കിമീ വേ​ഗത, പ്രത്യേകതകൾ നിരവധി

Meerut Metro Launch Date And Time: സമ്പൂർണ്ണ ഡൽഹി-മീററ്റ് നമോ ഭാരത് കോറിഡോർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 06:38 PM IST
  • പരമാവധി 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള മീററ്റ് മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ സംവിധാനമാണ്
  • സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെട്രോ ഈ ദൂരം പിന്നിടും

  Delhi Metro യുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പാത ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഞായറാഴ്ച മീററ്റ് സന്ദർശിക്കും. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശതാബ്ദി നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മീററ്റ് മെട്രോയുടെയും നമോ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെയും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും. തുടർന്ന് മീററ്റ് സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ വരെ യാത്ര ചെയ്യും.

ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ മീററ്റിൽ ഏകദേശം 12,930 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. 82 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഡൽഹി-മീററ്റ് നമോ ഭാരത് കോറിഡോർ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ (ആ‍ർആർടിഎസ്) ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നാടിന് സമർപ്പിക്കും. ഡൽഹിയിലെ സരായ് കാലെ ഖാൻ മുതൽ ന്യൂ അശോക് നഗർ വരെയുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഭാഗവും, ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് സൗത്ത് മുതൽ മോദിപുരം വരെയുള്ള 21 കിലോമീറ്റർ ഭാഗവുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

മണിക്കൂറിൽ 180 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള നമോ ഭാരത്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. സാഹിബാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, മോദിനഗർ, മീററ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ഡൽഹിയുമായി അതിവേഗത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

കോറിഡോറിന്റെ തുടക്കമായ സരായ് കാലെ ഖാൻ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇതോടൊപ്പം പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നത്. ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഡൽഹി മെട്രോയുടെ പിങ്ക് ലൈൻ, ഐഎസ്ബിടി, റിംഗ് റോഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മൾട്ടി മോഡൽ ഹബ്ബായി സരായ് കാലെ ഖാൻ പ്രവർത്തിക്കും.

മീററ്റിലെ ശതാബ്ദി നഗർ, ബേഗംപൂർ, മോദിപുരം എന്നിവയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകൾ. നമോ ഭാരതിന്റെ അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മീററ്റ് മെട്രോ സേവനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

രാജ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണിത്. പരമാവധി 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള മീററ്റ് മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ സംവിധാനമായിരിക്കും. സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെട്രോ ഈ ദൂരം പിന്നിടും.

നമോ ഭാരതും മീററ്റ് മെട്രോയും ഒരേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് നഗരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രയും നഗരത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരവും സുഗമമാക്കും. ഇത് റോഡ് ഗതാഗതത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

